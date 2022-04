Juhtkiri | Heanaaberlikud suhted Vargamäe moodi

Maailmasõjad, riigikorra muutused jne on ajalooliselt mõjutanud omandisuhteid ja Eesti taasiseseisvumisel oli tükk tegu, et tuvastada, kellel on millele õigus. Kõik pole siiani klaariks saanud. Üks teab ühte moodi, teine teismoodi, näpuga dokumentides järge ajades seatakse jonnakalt õigust jalule. Ühes on asjad ühtemoodi kirja saanud, siis leitakse arhiivisügavustest dokumente, mis tõestavad teistpidist olukorda. Seejuures on paljud algsed asjaajajad manalateele läinud ja pole võimalik küsida, kuidas täpselt miski jagatud sai.

Loomulikult, kui on segadus, tuleb asjad selgeks teha. Erilisi kirgi tekitavad vaidlused, kus üks naaber piirab teisel tee kasutamist. Elementaarne on, et igaüks tahab oma koju pääseda. Kui naaber aga kodutee kinni paneb, siis enamik meist ei jaksa helikopterit osta, et oma kinnistule lennata. Sõbralikes suhetes mõistliku naabriga on tõenäoline jõuda ka mõlemale sobivale kokkuleppele. Sina võid mööda tema põlluserva koju sõita, tema karjatab sinu niiduservas lambaid.