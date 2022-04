TOP | Sõda jätkub

Ukraina püsib, hoolimata sellest, et Venemaa korraldab selle pinnal uskumatuid õudusi ja on vist seadnud eesmärgiks seal kõik hävitada. Maailmapanga arvutuste põhjal on sõda on tekitanud ukrainlaste taristule umbes 60 miljardi dollari suuruse kahju, mis kasvab iga päevaga. Aju ei leia õigeid sõnu, et hoomata, millist hävingut on üks riik suutnud vaevu kahe kuuga endaga kaasa tuua.