Seisukoht | See kevadine stress…

Peab tunnistama, et see pole kerge ja üleväsimus ning stress hiilivad pahaaimamatult ligi. Pidev kurnatus ning asjad ja kohustused muudkui kuhjuvad. Töö- või koolipäevadki on veninud ulmeliselt pikaks. Mõneti ohverdad sellega enda heaolu ja tervise – trennid jäävad üha harvemaks ja sa sööd kas rämpstoitu või hoopis mitte midagi, sest isu lihtsalt pole. Ainus mõte sinu peas on, et millal see kõik küll lõpuks läbi saab. Tuleks juba ometigi puhkus ja saaks korragi hinge tõmmata.

See oli aprilli alguses, kui tabasin ennast mõttelt, et ma olen sõna otseses mõttes hullumas: terve virn toimetusi vajab tegemist, aga ma olen järje kaotanud. Avastasin, et olen kogu aeg väsinud. Trennis käisin ka jumal teab millal viimati ning enesetunne on üha kehvem. Stressi esimesed tundemärgid. Otsustasin, et võtan ennast kätte ning plaanin oma aega nii, et kõik päevased tegemised saaksid tehtud. Koostasin selleks to-do-listi. On ju ülihea asjadel silm peal hoida ja siis linnuke kirja panna, kui miski saab tehtud. Sealjuures sain aru, et hoolimata mõneti hullumeelsest perioodist pean võtma aega iseendale, minnes kasvõi jalutama. Uskumatu, aga isegi see, kui olla pool tundi värskes õhus, annab nii palju jõudu juurde, et siis uue innuga töö- või koolikohustuste juurde naasta.