Erik Roose | Kui programmide arvel ERRile uus maja ehitada, läheb selleks nii kaua aega, et vana maja jõuab enne kokku kukkuda

Eesti Rahvusringhäälingu juhtimist jätkata sooviv Erik Roose teab, et kui hakata ERRile saadete eelarvest uut maja ehitama, siis kukub enne vana kokku, kui uus valmis saab. Samas uus maja on möödapääsmatu, et luua paremaid töötingimusi. Küsisime 12 küsimust, et saada aimu tema nägemusest ERRi tulevikust.