„SAAN PENSIONI AINULT TUHAT EUROT!“ Kas Prantsusmaa valimised võidab Le Pen, Macron või ikkagi Putin?

Venemaa-küsimus on hell teema mõlema kandidaadi jaoks. Kui Le Pen maadleb süüdistustega kahtlasest laenust, siis Macron rikkus enda mainet sellega, et üritas kuni viimase hetkeni Vladimir Putiniga riigimehelikult kõnelda ja teda meelemõistusele kutsuda. „Macron lihtsalt ei suuda Putinit hüljata. Aga tema vastased on hullemad,“ kirjutab väljaanne Politico, et ükskõik keda kroonib homses presidendiheitluses edu – tegelik võitja on lõpuks ikkagi Vladimir Putin.