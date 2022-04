Merit Kopli | Regulaarselt käsi pikal raha palumas käia on alandav

Eesti Rahvusringhäälingu juhiks kandideeriv Merit Kopli leiab, et ringhäälingule tuleb leida jätkusuutlik rahastusmudel, sest pidevalt raha küsimine on alandav. Samas ei peaks kehtestama telekamaksu, sest see on vananenud lähenemine. Küsisime 12 küsimust, et saada aimu tema nägemusest ERRi tulevikust.