Kuhu on hotellidest lahkuma pidavatel sõjapõgenikel minna? „Meie toad olid kevadeks broneeritud juba enne sõja algust.“

„Me elame hotellis, eile sai kuu aega täis, aga siiamaani pole keegi öelnud, et peaksime välja kolima. Korterit praegu otsime, äkki on teil või teie tuttavatel? Me tulime Luhanski oblastist, Rubežnajast, sealt, kus praegu sõditakse. Ega me ei teagi, kas on kuhugi tagasi minna,“ räägib Irina Tartu kino Ekraan ees, millest on kujunenud ukrainlaste abistamise keskus.