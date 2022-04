PEA 15 AASTAT KADUNUD: Madeleine McCanni juhtumis kuulutati viimaks välja kahtlusalune

Portugali võimud teatasid sel nädalal, et neil on olemas kahtlusalune, üks Saksa mees. Tegu on Christian Brückneriga (pildil), keda Saksa meedia nimetab riigi rangete privaatsusseaduste tõttu vaid Christian B-ks. Ta on seksuaalkurjategija ja narkomaan, kes istub praegu Saksamaal vangis. Brücknerile pole veel ametlikku süüdistust esitatud. Ise eitab ta täielikult igasugust seotust Maddie kadumisega, kirjutab BBC, kuid Saksamaa võimud on talle edastanud teate, et portugallased kahtlustavad just teda. Brückner leiab, et tema nime ja mainet on rikutud ning ta võrdleb enda „kannatusi“ juutide läbielamistega II maailmasõja ajal.