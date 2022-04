JURIIDILSELT KORREKTNE, AJALOOLISELT EBAÕIGLANE? Maatüli võttis kahelt vennalt kodutee

Aprilli algul tegi Võrumaal Rõuge vallas Trolla külas elav Andres Mölder politseile kuriteoteate, millega taotleb, et algatataks menetlus tema arvates suguvõsalt välja petetud maade asjus. Kas juriidiliselt on kõik korrektne, seda otsustavad kohtuinstantsid, kuid talunik leiab, et tegu on ebaõiglusega.