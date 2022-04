Georg Malvius | Kuulsuse koorem

Mul oli kombeks saabuda teatrisse kell seitse hommikul, et saaksin enne personali kohale jõudmist tund aega segamatult töötada. Ühel hommikul teel teatrisse möödusin koeraga jalutavast vanast naisest ja kuulsin teda ütlemas: „Siin on meie teatri väga hea juht ja lavastaja – ta on väga edukas.“ Ümber pöörates sain aru, et ta räägib oma koeraga. Olen alati öelnud, et see on olnud mu prominendistaatuse kõrgeim tase!