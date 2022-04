OOTAMATU HEATEGU: koolilaps kinkis raha võhivõõrale vanaprouale. Tänulik Maie: „See võtab sõnatuks!“

Nädal aega tagasi, reedesel päeval väljus 85aastane Maie Soon Viimsi toidupoest. Maie kõnnib küllaltki vaevaliselt ja kasutab karku. Ühtäkki kõnnib tema poole 12aastane tüdruk, käsi pikal. „Mõtlesin, et ilmselt tahab ta raha saada,“ räägib Maie. Ta mõtiskles, et lapsele tuleb ikka raha anda ja vast ta paar eurot leiaks.