Tallinna Soojust hakkab juhtima Kalle Klandorf

„Tallinna Soojuse lähemate aastate kõige olulisem eesmärk on leida toimiv lahendus linna ja Utilitase vahel, et Tallinna kaugküttevõrku edasi arendada,“ ütles Tallinna Soojuse nõukogu liige Jevgeni Ossinovski. „Tallinna Soojuse leping Utilitasega kehtib 2031. aasta lõpuni, kuid kaugküttevõrgu arendamise jaoks vajalikud investeeringud on märksa pikema tasuvusajaga. Juba praegu pärsib investeerimiskindluse küsimus kaugküttevõrgu arengut. Koostöös linnavalitsusega peab Tallinna Soojus võimalikult kiiresti välja töötama uue korraldusliku mudeli.“