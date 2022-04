INTERVJUU | Zelenskõi erakonna juht: Putin on Ukrainas kasutanud kogu inimsusevastasuse arsenali

Mis juhtus Saksamaa presidendi Steinmeieri soovitud visiidiga? Miks teda ikkagi praegu Ukrainas näha ei soovita?

Ma ei tahaks anda otseselt hinnanguid, kuna see oleks väga subjektiivne, aga me saame aru, et Saksamaa võib astuda teiste riikide rivisse, kes saavad meie sõpradeks ja kes aitavad maksimaalselt, mitte ei toeta Venemaad.

Natuke enne sõda, 18. veebruaril, olin ma Müncheni julgeolekukonverentsil. Mul oli palju kohtumisi erinevate riikide esindajatega. Mäletan väga hästi neid sõnu, mida ütles kõrge ametnik Saksamaalt, kui me küsisime nende koostöö kohta Venemaaga. Meile öeldi, et Saksamaa on sõltuv oma valijatest, kes tahavad näha odavaid energiakandjaid. Gaasi ja naftat.

Mul on tunne, et need on erinevad kaalukausid. Ei või võrrelda, et odavad energiakandjad või sajad tuhanded inimesed, kes kannatavad sõjas Venemaaga.

