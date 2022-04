„Muutused ongi valusad!“ Ärevad võnked mitut kriisi haldavas ministeeriumis: kas kantsler sõidab plaanidega sisust üle?

Samal ajal, kui sotsiaalministeeriumis ja selle vastutusalas vaadatakse ärevalt eelseisva reformi poole, on seda vedav kantsler Maarjo Mändmaa pettunud, et kolleegid pooliku informatsiooniga avalikkuse ette tormasid: „Mul on hästi kahju, et minu kolleegid on teinud suurt hädakisa ja presenteerinud reformi avalikkuses nagu mingit tohutut lammutustööd.“