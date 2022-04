Naudime kogu perega sooja aega: kuidas koduõhk puhtamaks muuta ja rohkem värskes õhus olla?

Avage aknad ja laske sisse värsket õhku! Soojal aastaajal tahetakse tavapärasest sagedamini kodu tuulutada. See on hea lahendus, kui töötate kodus ja teil pole aega välja minna. Aga kui peres on allergikuid, levivad akna avamisel kiiresti õietolm ja allergeenid, mis võib põhjustada allergia ägenemist. Kui elate veel liiklusrohke tänava või tehase lähedal, põhjustab akna avamine vastupidise efekti: teie koju satub kahjulikke aineosakesi. Seda saab vältida, kui akende avamise asemel soetada õhupuhasti: seade eemaldab õhust mikroosakesed (õietolm, kõõm), tolmu, lõhnad, suitsu, bakterid, viirused jm. Xiaomi õhupuhasti Smart Air Purifier 4 on rakenduse abil juhitav, sellel on lastekaitse ja see võib töötada 3 režiimis: automaat-, öö- ja lemmikrežiimil. Filtreerimismeetod on neeldumispõhine. Soovitatakse kuni 48 m2 pindalaga ruumile. Seadme kaal – 5,6 kg, müratase – kuni 63 dB. Ka Xiaomi õhupuhasti Smart Air Purifier 4 Pro on rakenduse abil juhitav, sellel on lapselukk, filtreerimismeetod on mehaaniline, tootlikkus – 500 m³/h, puhastit soovitatakse kuni 60 m2 pindalaga ruumile, kaalub 6,8 kg ja müratase – kuni ≤65 dB. Need on ainulaadsed seadmed, mis eemaldavad õhust kuni 99,97% kuni 0,3 μ suuruseid osakesi ja kaitsevad meie tervist.