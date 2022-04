ÕL VIDEO | Kolonel Margo Grosberg: ma ei näe võimalust, et Vene Föderatsioon lubaks Azovstalile mingisugustki abi andmist

Kolonel Grosberg ütles, et alates esmaspäeva õhtust üritavad Vene väed edasi tungida kogu rinde ulatuses. Proovitakse erinevates piirkondades tungida läbi Ukraina kaitseliinide. Mõningates kohtades on see õnnestunud. Suurt operatiiv-taktikalist edu pole nelja päeva jooksul saavutatud.

Ukraina teeb vastupealetunge eelkõige Harkivi piirkonnas, mis olulisi muudatusi sõja kulgu pole toonud.

Jätkub Vene vägede ümberpaigutamine Ida-Ukrainas.

Harkivis on Ukraina väed suutnud mõningaid alasid tagasi võtta. Selleks, et läbi lõigata Vene vägede logistilise järelveo võimalusi, tuleks tegevusi laiendada.

Izjumist on Vene väed liikunud lõunasse Krematovski ja Slovjanski piirkonda, kus on suured raudteesõlmed ja Ukraina üksuste staabid. Samuti püütakse edeneda Izjumist läände. Proovitakse ümber haarata Ukraina kaitsjate üksused ja moodustada väline kordon, et poleks võimalik Ukraina üksusi juurde tuua. Vene üksused on teatavat taktilist edu saavutanud.

Mariupolis Azovstali metallitehases on Ukraina väed kaitsepositsioonidel. Kindlasti jätkub seal kaugtulelöökide andmine isegi kui territooriumile otseselt ei tungita. Saadeti sõnum Venemaa sisekommunikatsioonile juhuks, kui ei õnnestu saavutata võitu Ida-Ukrainas.



Postimehest küsiti Mariupoli saatuse kohta. Grosberg vastas, et järgnevad nädalad-kuud on sarnased Leningradi blokaadile. Lõpptulemit on raske hinnata. Linnalahingud on keerukad, Azovstali territooriumi on eriti keeruline võtta. Piiramisrõngast ei jäeta kuidagipidi lõdvaks. Üritatakse jõuda arusaamisele, kas Putini käsk oli päris või vaid show.