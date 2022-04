OTSEBLOGI | Mariupoli lähedal asuvad ilmselt hiiglaslikud massihauad. Zelenskõi: Venemaa plaanib lavastada iseseisvusreferendumi ka Hersoni ja Zaporižžja oblastites

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rääkis hilisõhtuses kõnes, et osaliselt okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja oblastite elanikud peavad olema ettevaatlikud vaenuvägedele jagatava info suhtes. „Kui nad paluvad teil täita küsimustikke ja jätta kuhugi oma isikuandmeid, siis peaksite teadma, et see pole teie huvides,“ märkis Zelenskõi. Ta sõnas, et selliste käikude taga pole kindlasti soov anda humanitaarabi ega korraldada rahvaloendust: „Selle eesmärk on võltsida oma maa nn „referendumit“, kui Moskvast saabub käsk sellise etenduse lavastamiseks. Ja see on reaalsus. Olge ettevaatlikud!“