Heljo Pikhof | Nälg siin või Siberis

Kremli suurmogul Putini sõjakäik Ukrainasse laskis endise globaalküla suhted-sidemed pihuks ja põrmuks. Kas aastakümneid rahus ja heaolus elanud lääneeurooplased on hakanud viimaks aru saama Venemaa ettearvamatust ja muu maailma peale sülitavast loomusest? Mine võta kinni. Uus külm sõda on tumeda varjuna laskunud meie aja peale, ja see on hoopis teistsugune, kui oli too eelmine.