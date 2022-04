Toomas Alatalu | 9. maiga võideldes tuleks ikka ajalugu teada!

Tegelikult on kõik korras ja seaduspärane – kriiside ajal, – aga julm sõda on ka seda, – muutuvad inimesed muuhulgas julgemaks ja näitavad üles initsiatiivi isegi asjus ja valdkondades, millega pole varem tegelenud. Või siis vähemalt piisavalt tegelenud. Kuna teatud teemad on kuumad, on meedia väljaanded kriisi päevil tavalisest lahkemad ruumi andmiseks ootamatutele mõtetele, mis panevad vastavate valdkondade tundjad õlgu kehitama.