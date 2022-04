Kreml: Mariupol on meie käes, aga Azovstali pole vaja vallutada

Venemaa välisministeerium teatas, et Peterburis ja Pihkvas asuvad Eesti vabariigi konsulaaresindused suletakse ja nende töötajad kuulutatakse Venemaal persona non grata’deks. Sama teate said ka Läti ja Leedu konsulaadid.

Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu sõnul vallutas Venemaa Mariupoli. Šoigu ütles, et Venemaa evakueeris Mariupolist üle 142 000 tsiviilisiku. Ta väitis, et 1478 Ukraina kaitsjat on end juba üles andnud, kuid üle 2000 Ukraina võitleja kaitseb endiselt Azovstali metallurgiatehast. Vladimir Putin õnnitles Šoigut eduka operatsiooni puhul ja andis korralduse, et Azovstali tehast pole vaja vallutada, vaid isoleerida, „et isegi kärbes sealt läbi ei pääseks“. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et riigi vägedel ei ole piisavalt relvastust, et Vene armee Mariupolis lüüa saaks. Zaporižžjasse saabus Mariupolist kõigest kolm koolibussitäit evakueeritud inimesi, edastab AFP. Busse vastu võtmas käinud Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk ütles: „Midagi pole siin toiminud. Saabus vaid 79 inimest. Rohelisi koridore ei olnud.“ Ta lisas, et Mariupoli Azovstali tehases ootas humanitaarkoridori avamist ligi 1000 inimest ja 500 vigastatud sõdurit, lisades: „Kui pommitamine algab, peab Putin teadma, et pommitab naisi ja lapsi.“ Azovstali jäänuste pihta lasti neljapäeval endiselt tuld. Oma kuritegude varjamiseks peidavad Vene sõdurid tapetute laipu Mariupolist kaugemale.