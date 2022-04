Kapo võttis Kert Kingo kuluhüvitiste juhtumi enda uurida

Sel nädalal pöördus parlamendi korruptsioonivastane erikomisjon politseisse, et saada selgust, kas Kert Kingo on riigikogu kuluhüvitisi kasutanud hoopis kolmandate isikute õigusabikulude katteks. Õhtulehele teadaolevalt tegeleb saadud infoga edasi aga hoopis kaitsepolitseiamet, kelle uurimispädevuses on kõrgemate riigiametnike korruptsioonijuhtumid. Eesti parimad õiguseksperdid on hinnanud juhtunut kas ametiisiku poolt toime pandud kelmuseks või omastamiseks, kuid selle tõendamine saab olema keeruline.