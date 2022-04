Juhtkiri | Seadusega punapropaganda vastu

Loodetavasti toimib siseminister Kristian Jaani kirjeldatud lahendus, et politsei kavatseb vestelda Vene lippudega vehkivate inimestega ning palub neil need ära panna. Minevikust ei kaunista meie korravalvureid piinlik seik pronkssõduri juures, kus lehviv Eesti riigilipp pakiti politseiautosse ja toimetati jaoskonda, et venemeelseid Tõnismäel asjatajaid sinimustvalgega mitte pahandada. Kuigi hea sõna öeldakse võitvat võõra väe, peab riik siiski valmis olema ka resoluutsemaks enesekehtestamiseks.

Venemeelsed palverännakud, armeevormides auvahtkonnad ja nn surematute marsid ei tekkinud ju üleöö, vaid pikema aja vältel ning samm-sammult Eesti ühiskonna ja riigi valuläve testides. Venemaa reegliteta täiemõõduline sõda Ukraina on viimane piisk ka meil Eestis suurvene vaimus väljaastumistele resoluutselt piduri peale tõmbamiseks. Kuna armastatakse rääkida Balti riikide ühtsusest, siis oligi meil tagumine aeg ühineda Leedu ja Lätiga, kes on selle sammu juba varem ja meist tunduvalt resoluutsemal kujul juba astunud.

Ka praegu kasutavad korrakaitsjaid ebaõnnestunud sõnastust, kus rahutuste vältimiseks keelab politsei kaheks nädalaks vaenu õhutavad kogunemised. Nii jääb mulje, justkui hiljem oleks see uuesti lubatud ning pealegi võivad kogunemiste korraldajad ju väita, et nemad vaenu ei õhuta. Muidugi peab praeguses olukorras eelkõige lootma ühiskonna tervele mõistusele, et mitte hakata lõhkuma saavutatud, siiani toimivat ja kodurahu kindlustavat tasakaalu. Hea eeldus on juba seegi, et erinevalt varasematest aegadest on näiteks triibulised lindid avalikust ruumist sel aastal sisuliselt kadunud.