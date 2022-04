Ekspert: meie piiri taha naasvatel Vene vägedel pole veel tükk aega endist võimekust

Soome ja Rootsi pole NATOga liitumise teemal ühtegi ametlikku käiku veel teinud, kuid kahe jõuka Põhjala riigi poliitikute jutu järgi triivib olukord sinnapoole. Kremlile ei ole säärane jutt muidugi meelepärane ning ta on ootuspäraselt oma pahameelt ka korduvalt väljendanud. Läinud nädalal ütles Venemaa endine riigipea ja praegune julgeolekunõukogu asejuht Dmitri Medvedev, et kõnealune laienemine tooks kaasa Vene armee suurenenud kohaloleku piirkonnas. Ikka sama häda, et liiga pikk piir, Venemaa peab ennast kaitsma jne.