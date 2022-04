Mart Soidro | Sõjast ja erakondade reitingutest

Keskpartei on raske dilemma ees: kas konstateerida, et tegemist on erioperatsiooniga, mille eesmärgiks on Ukraina denatsifitseerimine ja demilitariseerimine või mõista see räige sõda ühemõtteliselt hukka. Keskerakonnas ei ole selles mõttes üksmeelt: kolmandik saadikuid annab küllap raske südamega allkirja Ukraina toetuseks. Meenutan, et veel 23. veebruaril jätsid Venemaa hukkamõistvale avaldusele oma allkirja andmata Mailis Reps, Dmitri Dmitrjev, Maria Jufereva-Skuratovski, Andrei Korobeinik, Siret Kotka, Igor Kravtšenko, Oudekki Loone, Natalia Malleus, Martin Repinski ja Mihhail Stalnuhhin.