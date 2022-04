„MIS TEIL VIGA ON?“ Poliitikud väljusid otse-eetris kontrolli alt

Midagi liialt traagilist Kuusk poliitikute käitumises siiski ei näe. Ta selgitab neljapäeval, et „Esimese stuudio“ formaat on väga hea: „Kõik on alati väga põhjalikult läbi kaalutud. Me kirjutame erinevad stsenaariumid läbi. Eilses saates juhtus lihtsalt see, et ühe poliitiku puhul keesid emotsioonid natuke üle ja kohati muutus asi kas kontrollimatuks või liiga emotsionaalseks.“