„SEADUST POLE MÕISTLIK TÄITA.“ Enam kui tuhat elupaika peaks olema riikliku kaitse all, aga võta näpust!

Üle tuhande elupaiga ja kasvukoha, mis on koduks haruldastele liikidele ning peaks olema kaitse all, pole seda mitte. Kas viga on seaduses, mille järgi peaks ka koduõuel käimise keelama, kui seal kasvab haruldane seen? Või on ikkagi ametnikud liiga pehmed, mistõttu võib juhtuda, et kotka pesapuu ümbrusest raiutakse kogu mets maha?