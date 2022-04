Riigikogu võttis vastu avalduse Venemaa sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas

Ukraina parlamendi liige Olena Šuljak ütles riigikogu ees, et tänane hääletus on Ukraina jaoks ajalooliselt oluline. See, et Venemaa tegevus tunnistatakse Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks, on tema sõnul tähtis kümnete tuhandete hukkunute mälestuseks, aga ka neile, keda on piinatud ja vägistatud, kelle majad on hävitatud, ning neile, kes on täna sunnitud Mariupolis end pommitamiste eest keldrites peitma. „Selline kuriteo kvalifitseerimine viib pöördumatu kohtumõistmiseni. Seda alates täideviijatest, lõpetades isiklikult Vladimir Putiniga,“ ütles ta.

Šuljaki sõnul on meie kõigi ühine kohustus teha kõik, et genotsiid peatada. „Meie ühine kohustus on teha nii, et see ei korduks enam mitte kunagi, mitte kuskil, mitte ühelgi maal. Ma usun, et koos me suudame selle eesmärgi saavutada,“ lausus ta.

Riigikogu võttis vastu 84 liikme esitatud riigikogu avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas“ (584 AE).

Riigikogu märgib avalduses, et Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu on ilmsiks tulnud süstemaatilised ja massilised sõjakuriteod, mida Venemaa relvajõud on sooritanud Ukraina rahva vastu. Neid kuritegusid mahitab ideoloogiliselt Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond koos riiklike propagandaasutustega.

„Venemaa Föderatsioon on pannud ajutiselt okupeeritud aladel, eelkõige Butša, Borodjanka, Hostomeli, Irpini ja Mariupoli linnas ning paljudes teistes Ukraina asulates, genotsiidiaktidena toime inter alia massiliselt julmusi tsiviilelanike vastu. Need seisnevad mõrvades, inimröövides, küüditamistes, vangistamistes, piinamistes, vägistamistes, samuti surnukehade rüvetamistes,“ seisab avalduses.

Avalduse kohaselt tunnistab riigikogu Venemaa relvajõudude ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna tegevuse Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks ning kutsub sama tegema ka teiste riikide parlamente ja rahvusvahelisi organisatsioone. Samuti kutsub riigikogu toetama Venemaa kuritegude uurimist ja süüdlaste vastutusele võtmist ning selleks riikide koostöös rahvusvahelise kohtu loomist.

Ka kutsub riigikogu maailma riike viivitamata karmistama sanktsioone Venemaa vastu, sealhulgas eranditeta peatama energiakandjate kaubanduse Venemaaga, ning suurendama viivitamata sõjalist ja kriitilise tähtsusega humanitaarabi Ukrainale. Riigikogu avaldab austust Ukraina rahvale tema võitluses vabaduse eest, mälestab langenuid ja leinab ohvreid.