SEGADUS SÕJAPÕGENIKE LOENDAMISEGA: „Me ei tea kedagi, kes Eestist oleks tagasi läinud. Oleme kuulnud, et neid on.“

Ukraina läänepiiril, Poolas, kõnnivad Olena ja Maria tagasi kodumaale pärast enam kui kuuajast eksiili. Pärit on nad Ida-Donetskist, Slovianski linnast. Kodust põgenesid nad 10. märtsil, kui Olena kiirabiautojuhist abikaasa käskis tal võtta tütre Maria ja riigist lahkuda. Mees ise jäi koju. Nüüd lähevad nad koju tagasi, vaatamata ikka veel kestvatele Vene vägede rünnakutele.

„Olgu seal, mis on, kodus on ikka parem! Oleme väga rõõmsad, et tagasi saame,“ naeratab pagulasepõlvest räsitud Olena laialt.

Koju lähevad paljud, ka piirkondadesse, kus sõjategevus endiselt käib. Minnakse sellepärast, et elu pagulasena on ränkraske ja koduigatsus muutunud väljakannatamatuks.

Kui palju on Ukraina sõjapõgenikke lahkunud Eestist, et koju tagasi minna, ei tea aga täpselt keegi. Olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et tuhandetele neist on juba väljastatud ajutine kaitse, mille alusel makstakse toetuseid ja osutatakse sotsiaalteenuseid.