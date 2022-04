VIDEO | Kaja Kallas: Putinit toetavatele artistidele saab kehtestada sissesõidukeelu

Peaminister Kaja Kallas ütles, et lepiti kokku lisaeelarves, millega tugevdatakse riigikaitset ja toetatakse eestlaste hakkama saamist. Lisaeelarve suurus on 730 miljonit eurot.

Oluline roll on energiajulgeoleku tagamisel: loobutakse Vene gaasist, hakatakse rajama LNG-terminali ning varutakse gaasi.

Ukraina sõja kohta ütles Kallas, et Venemaa soov iga hinna eest Mariupoli hävitada on õudne. „Sõjaline abi on see, mis aitab Ukraina inimesi kõige rohkem.“ Kallase sõnul püütakse teisi riike veenda Ukrainat rohkem aitama.

Nafta ja gaasi müük on Venemaa jaoks põhiline sõjamasina rahastamise allikas, ütles Kallas. Kallas rääkis, et tehtud on ettepanek osa Venemaale makstavast rahast suunata tingkontole, mille laekumisi kasutataks Ukraina ülesehitamiseks.

Kallas tõi valitsuse istungilt eraldi välja maagaasi seaduse muudatuse. „Gaasiturg peab toimima ka siis, kui meil on tarnekriis. Esmalt tuleb tagada kodutarbija vajadused ja siis kõik teised,“ ütles Kallas.

Kallas ütles, et Eestisse ei ole oodatud artistid, kes on õigustanud Putini režiimi. „Sõjas on kõik must-valge ja tuleb valida poole.“ Siseministeerium saab neile kehtestada sissesõidukeelu, otsustas valitsus.