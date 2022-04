Prokuratuur kahtlustab advokaati kelmuses

Äripäev on kirjutanud, et tuntud vandeadvokaat Küllike Namm, maadevahetuse süüasjas karistatud maa-ameti eksjuht Kalev Kangur ning äsja Porto Franco kriminaalasjas süüdistuse saanud endine Kiviõli Keemiatööstuse omanik Toomas Tamm on prokuratuuri kahtlustuse järgi pannud kelmuse, mille tulemusena on kohus Aseri sadama ümber käinud tsiviilasjas mõistnud OÜ-lt Roodevälja Terminal välja nõude, mida tegelikult ei olevatki olemas. Nammi kaitsja, vandeadvokaat Norman Aas on Äripäevale öelnud, et kahtlustus on arusaamatu ja õiguslikult nonsenss.

Kalev Kanguri kaitsja Dmitri Teplõhh leiab, et kahtlustus on täiesti alusetu ja paljasõnaline. Kahtlustus on peaasjalikult üles ehitatud kannatanu Roodevälja Terminal OÜ ja tema seadusliku esindaja Mihkel Miilpalu ütlustele ja puudutab sisuliselt samu asjaolusid, mida käsitleti põhjalikult juba tsiviilkohtumenetluse raames. „Nimetatud tsiviilasjas on olemas tänaseks jõustunud kohtuotsus ja Mihkel Miilpalu esitatud mitmed erinevad „versioonid„ pooltevahelise võimaliku õigussuhte (seltsing, tööleping, tööettevõtu leping vms) kohta ei ole kinnitust leidnud, kuid neid käsitleti kohtute poolt põhjalikult ja selle tulemusel MV Finantseeringud OÜ hagi rahuldati,„ teatas kaitsja Õhtulehele. Tema arvates pole läinud aastal algatatud kriminaalmenetluse abil võimalik tsiviilmenetluses tehtud lahendit revideerida ega kohtuotsusega tuvastatud võlgnevust olematuks teha. „Seega on see menetlus minu kliendi suhtes üksnes ressursside raiskamine. Ootame kiiret menetluse lõpetamist kuriteokoosseisu puudumise tõttu või kindlat õigeks mõistmist, kui prokuratuur otsustab asja kohtusse saata,“ märkis ta.