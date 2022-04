Ärimees Oliver Kruudal ei õnnestunud Eestis pankrotimenetlust vältida

Pärast seda kui Oliver Kruuda vastu oli jõustunud Marcel Vichmanni äriühingu OÜ Best Idea 15 miljoni euro suurune nõue, asus Kruuda end varjama Iirimaal, et vältida pankrotti Eestis ning saavutada pankroti kaudu IIrimaal kiirem ja lihtsam kohustustest vabastamine. Kruudal õnnestuski saavutada see, et tema pankrot kuulutati mullu 26. juunil Iirimaal välja . Arvestades ka asjaolu, et eelnevalt oli Eestis talle nimetatud ajutine haldur , kuulutas Tartu maakohus mullu oktoobris Kruudale Eestis pankroti välja. See vastab palju paremini Kruuda võlausaldajate huvidele, kui Kruuda pankrot Iirimaal, selgitas OÜ Best Idea esindaja, vandeadvokaat Paul Varul. Tartu ringkonnakohus jättis Kruuda kaebuse rahuldamata ja pankrotimäärus jõustus tänavu jaanuaris. Kuigi seadus ei näe ette võimalust pankrotimääruse peale Riigikohtusse kaevata, Kruuda seda siiski tegi.

Teisipäeval ei võtnud riigikohus Kruuda kaebust menetlusse. Nii on Eesti kohtupraktika jaoks tegemist unikaalse olukorraga, kus lisaks Eestile on võlgniku pankrot välja kuulutatud ka teises riigis, kusjuures viimane asjaolu ei takista Eestis pankrotimenetluse läbiviimist. „Seda on aktsepteerinud ka Kruuda endaga seotud võlausaldajad, kes osalevad aktiivselt Eesti menetluses, muuhulgas esitades hulgaliselt pankrotimenetluse toimingute osas määruskaebusi . Kruuda kaasus peaks olema ühtlasi heaks õppetunniks neile , kes kavatsevad käituda sarnaselt Kruudaga , st soovivad petta võlausaldajaid Eestis ning üritavad mõnes välisriigis lihtsasti kohustustest vabaneda,“ selgitas Varul. „See võib kalliks maksma minna- nii käitudes võib juhtuda, et pankrotimenetlus toimub ikkagi Eestis , võlgnik välisriigis kohustustest ei vabane, samas ta võib oma ebaausa käitumise tõttu kaotada pärast pankrotimenetluse lõppu ka Eestis kohustustest vabanemise võimaluse ning pikema aja jooksul võlakoormast ei vabane,“ lisas ta.