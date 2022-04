REETMISE HIRMUS: Putin ei luba tütrel välismaale reisida

Endokrinoloog Maria Vorontsova, kes on tuntud ka kui Maria Putina ja Maria Faassen, on Vladimir Putini vanem tütar. Ta pole enam Hollandi ärimehe Jorrit Faasseniga abielus. Tema uus abikaasa Jevgeni Nagornõi töötab Venemaa suures naftafirmas Novatek. Mõnikord kasutavat Maria Jevgeni perekonnanime, kuigi ta peaks ametlikult endiselt Faassen olema. Tal on seoses nimedega üldse huvitavad lood: Maria ja tema õde Jekaterina Tihhonova (all pildil) kasvasid kuuldavasti üles valenimedega, ehk siis ametlikult pole nad kunagi Putinad olnudki. The Moscow Times ja Meduza kirjutavad, et Maria abieludki pole ametlikult registreeritud, mis aitavat nii tema praegusel kui ka endisel abikaasal pääseda talle kehtestatud sanktsioonidest. Maria ja Jevgeni elavad Moskvas luksuskorteris, kuhu nad tellivad Yandexi kulleriga toitu Juri nime all – seda kasutas Jorrit Faassen enda eesnime venepärase versioonina. Mõnikord teeb aga sellele aadressile tellimusi Maria „assistendina“ töötav FSB agent.