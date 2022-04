Mariupoli kaitsjate kants hävis pea täielikult

Väljaanne Meduza vahendas, et aprilli alguses jõudsid Vene sõdurite röövitud asjad peamiselt välja ühte kanti. Ühe Valgevene pakiteenuse firma kontoris asuvate turvakaamera salvestised lekkisid. Okupantide „meelissaagiks“ on ukrainlaste televiisorid, ent internetis leidub ohtralt lugusid erinevatest vargustest, pesumasinatest koerakuudini välja. Kuidas Venemaa vaeseimatest piirkondadest pärit kaagid pole elus vesiklosetti või gaasipliiti näinud ning usuvad, et neid lihtsalt põrandast-seinast lahti kangutades hakkab see imekombel tööle ka nende osmikus? Suurim saadetis Valgevenest kaalus 440 kilo. Võimalik, et kogu röövitud kraam ei lähegi pruudile või emakesele rõõmuks, vaid mustal turul müügiks.

Mariupol võib mõne päeva jooksul täielikult Vene vägede kätte langeda, kommenteeris üks Euroopa ametnik Reutersile. Anonüümsust palunud ametnik ütles, et nad usuvad, et Venemaa loodab kuulutada linna „vabastatuks“ 9. maiks, Venemaal teatavasti olulise sümboolse tähtsusega kuupäevaks. „Me kardame Mariupolis linna täielikku hävitamist ja palju tsiviilohvreid.“ Mariupoli Azovstali raua- ja terasetehast pommitati ja kompleksi maapealne osa hävis peaaegu täielikult. Tehase all kulgeb kilomeetrite kaupa käikusid, kuid seal on inimesed nüüd lõksus. Mariupoli linnavolikogu teatas, et rusude all peitis end enam kui 1000 tsiviilisikut. Pealetung tehasele jätkub. Venemaa kaitseministeerium esitas kolmapäeva varahommikul Mariupoli kaitsjatele uue ultimaatumi – neile anti aega alistumiseks kella 14ni. Ukraina võimude teatel nende mehed pakkumist vastu ei võtnud. Lepiti kokku ka evakuatsioonikoridor naistele, lastele ja vanuritele, kuid seni pole humanitaarkoridoride avamise katsed eriti edukad olnud.