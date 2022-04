Juhtkiri | Poliitiline alarahastatud sport

Keegi ei usu, et ettevõtja Urmas Sõõrumaa põhisissetulek on olümpiakomitee juhi tasu. Kui aus olla, siis tasu saavad vaid need, kes tegelevad spordi administreerimisega iga päev. Nii saavadki spordi alaliitudes tegutseda inimesed, kellel on aega muu töö kõrvalt ühiskondlikult panustada. Nende eesmärk on leida raha nii sportlastele kui ka treeneritele palkadeks. Samuti on vaja spordihalle, laagreid ja võimalusi võistlustele sõita. Ja pigem on raha ikka vähem, kui rohkem.

Tippspordis hobi korras üldjuhul konkurentsis ei püsi, samas on igal inimesel kulud. Kes teeb, see jõuab. On ainult hea, kui endine profisportlane jääb peale karjääri lõppu nõu ja jõuga harrastavat ala edendama. Isegi siis, kui teiseks karjääriks on valitud poliitikuamet.

Keeruliseks läheb siis, kui lisaks poliitiku töisele panusele tekib mõnel organisatsioonil ilmselge eelis riigi rahakotile ligi pääseda. Kas ja kuidas on võrkpalli alaliidu eelarvet mõjutanud tervise- ja tööministri Tanel Kiige juhatusse kuulumine, ei oska keegi öelda. Kuid valitsus on eraldanud oma reservist 3,1 miljonit eurot EMi finaalturniiride alagrupi mängude korraldamiseks. Rannavolle MK-etapi tarbeks raha aga ei eraldatud. Taekwondo ühendused said mullu Tallinna eelarvest 30 000 eurot. Kas siin võib rolli mängida fakt, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on nende ühenduste juht?