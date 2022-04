Mika Keränen: „Mitte mingil tingimusel, mitte üheski asjas ei saa venelastele järele anda.“

Kirjanikuhärra sõnul räägib ta igal pool, kui tore on Tartu linn ja nüüd on aeg rääkida eestlastele oma esivanemate kodukohast. Raamat sai just selline, nagu ta tahtis, ta ei hoidnud end tagasi ja välja tuli mõnusalt paks raamat. Keränen on Petrone Prindi sarjas üllitanud raamatu „Minu Supilinn“, seepärast sai ta järgmisele raamatule heakskiidu päris kiiresti. Naljatamisi lisab ta, et see on tegelikult häbematu reklaam Karjalale.