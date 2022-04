Jaanus Aurelius Kangur | Kuidas olla ettevõtja prognoosimatus poliitilises olukorras?

Alustasime juttu rohepöördest, sest see pole enam tulevik, vaid tänane päev. Rohepööre ei päästa planeeti ainult ökokatastroofist, vaid ka sõjalis-poliitilisest terrorist. Kui seni on püütud pigem tagasihoidlikus tempos edasi liikuda, siis nüüd, kasutades Heleniuse väljendust, saab rohepööre sisse turbokiiruse. Energiavaldkonna muutuste ja Venemaast sõltumatuse saavutamise pakilisusest kirjutab ka keskkonnateadlane Erik Puura (Postimees 14.03.2022). Lisaks sõltumatusele toob see kaasa esmalt energia kallinemise, kuid see on üksnes lühike perspektiiv.