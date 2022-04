VIDEO | Coopi võiduauto tuli praktiliselt koduhoovi kätte! Autoloosi võitja: homme on meie pulma-aastapäev – Coop tegi meile ilusa kingituse!

Kogu loo teeb eriti vahvaks see, et Ursula tõepoolest elabki Tõrva Konsumist üle tee ning näeb kauplust aknast. Nii pole ka imestada, et Ursula käib Coopis poodlemas iga päev! Et pere on viieliikmeline, siis kulub toitu ka üsna palju. Ursulal ja tema abikaasal on 13- ja 18-aastased pojad ning 20-aastane tütar. Viimane on nüüdseks juba oma elu peal.

„Vahepeal on nii, et toit on juba pliidil ja avastan, et mõnda koostisosa pole – siis palungi, poja, palun käi kiirelt poes ära,“ avaldab Ursula, kes vaaritab meeleldi perele head-paremat. „Ma teen ise isegi leiba ja saia – me pole vist leiba ja saia mitu kuud poest ostnud. Perele väga maitseb ja nõutakse aina veel. Teinekord juhtub nii, et kui soe sai valmis saab, süüakse kohe ära ja järgmisel päeval tuleb teha uus ports.“

Kuigi Tõrvas on mitmeid poode, on Tikste Konsum siiski Ursula lemmik. „Siin on nii avar ning käruga lihtne liigelda, meile väga meeldib! Hinnad on samuti väga head – eriti, kui omad Säästukaart Pluss kaarti. Mul endal on ka Coop Panga pangakaart ning tegin need samad kaardid ka oma lastele, et saaks paremaid soodustusi. Meil läks ühe Säästukaart Plussi jagamine keeruliseks,“ räägib Ursula.

Auto on igapäevaselt vajalik

Kuigi pere kauplusesse autoga sõitma ei pea, siis neljarattaline on nende jaoks küll hädavajalik. „Me mõlemad mehega töötame kodust kaugemal. Ei kujuta ette, et bussiga peaks sinna sõitma – minu töögraafikuga bussiajad ei ühti. Pigem peaks kerjama, et keegi sind tööle viiks ja tagasi tooks,“ kõneleb ta.

Praegu on peres kaks autot, kuid hiljuti tekkis mõte soetada ka kolmas, millega saaks vanem poeg liigelda. Poiss saab peagi autojuhiload kätte, jäänud on vaid ARKi sõit. „Poeg käib kutsekoolis ning veame teda igal pühapäeval Tartusse – see asub 70 kilomeetri kaugusel. Seepärast vaatasimegi talle oma autot, et ta saaks ise sõita,“ selgitab Ursula. Loomulikult hakkab poeg edaspidi sõitma vanema autoga – uut Toyotat veel kogenematule juhile anda ei julge. „Las ta kogub natuke sõidukogemust,“ leiab Ursula.

Rääkides uuest Toyotast, siis on Ursula lausa vaimustuses ning kinnitab: „Mulle meeldib selle juures kõik!“ See on ka esimene täiesti uus auto, mis nende peresse on jõudnud.