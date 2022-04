HINGEABI SÕJAPÕGENIKELE NAPIB: tulistamise ohvrist ema ja venelaste piinatud poega nõustas puuvene keelega spetsialist

Esimene võimalus sõjapõgenikuna vaimset tuge saada on majutuskeskuses hingehoidjalt. „Olen kuulnud, et seal on väga hea vene keelega inimesi, aga ka väga puise keeleoskusega hingehoidjaid. Mõni on oma töös väga hea, mõni istub vaikselt nurgas,“ räägib psühholoog, kes oma nime lehte ei soovinud.