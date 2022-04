Ukraina väljak tuleb Tallinnas Lembitu parki  

„Nagu paljud teised linnad, peab ka Tallinn oluliseks avaldada toetust Ukrainale, kes on praegu sõjas meie kõigi eest. Soovime Ukraina nime anda suure sümbolväärtusega väärikale paigale Tallinna kesklinnas. Asukoha valikul on oluline, et uus nimi seostuks ümbritseva linnaruumi ja nimemaastikuga,” ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus. „Pargi vahetus läheduses on ka välisministeeriumi hoone ja Islandi väljak, mis koos Ukraina väljakuga moodustaksid ühtse ansambli.“