Milline automark on kõige vastupidavam? 5 soovitust! 

Ka jõuallikate valik on lai ja need on vastupidavad ja töökindlad.

Volkswageni pidamine on lihtne ja soodne. Kõik varuosad on hästi kättesaadavad ja suhteliselt taskukohaste hindadega. Kasutatud autode maailmas on Volkswagen kindel ja turvaline valik.

Opel

Opel on teenimatult külge saanud maine nagu oleks tegemist ebakvaliteetse ja mitte vastupidava autoga. Tegelikult on Opel oma mudelite valiku ja omaduste poolest täiesti võrreldav alternatiiv Volkswagenile. Volkswageniga samaväärsed ikoonilised Opeli mudelid Corsa, Astra, Insignia ja Zafira on kindlad ja turvalised valikud.

Erinevalt Jaapani ja Korea tootjatest, on Opelil valikus ka diiselmootoriga sõidukeid. Nendele, kellel palju maanteel sõitmist, on diiselmootori vastupidavus ja ökonoomsus kindlasti väga tähtis argument.

Oluline on seegi, et Opeli nii hooldamine kui ka selle varuosad on soodsad ja hästi kättesaadavad.

Audi