Politsei trahvis piirangutevastasel meeleavaldusel osalenud kümneid autojuhte  

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Mihkel-Jaagup Laatsi sõnul tõi meeleavaldus Tallinna hinnangute järgi ligi 200 sõidukit, mis soovisid pääseda Toompeale. Kuna parkimiskohtade arv Toompeal on piiratud ning vanalinna tänavad on kitsad, piiras politsei ajutiselt sinna sõidukitega ligipääsu. „Terve päeva jooksul tegelesime pidevalt liikluse reguleerimisega, sest Toompeale mittepääsenud sõidukid tiirutasid mujal kesklinna piirkonnas ning osad neist parkisid end Kaarli puiesteele, mis omakorda tekitas ummikuid ning takistas ühistranspordi liikuvust,“ rääkis Laats.

Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juhi Inna Toateri sõnul on 55 väärteomenetlusest 37 viidud lõpule. „Lõpule viidud menetlustest liiklustrahvid jäid vahemikku 20 kuni 200 eurot. Kõige suurem trahv oli 460 eurot, mis seni ei ole tasutud - see trahv määrati politseiniku solvamise eest,” teatas Toater Õhtulehele. Menetluses on veel 15 liiklusalast väärtegu, lisaks üks politsei solvamine, üks avaliku korra rikkumine ja üks avaliku koosoleku nõuete rikkumine.