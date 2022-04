Prokuratuuri õhkimist plaaninud mehe vangistus jõustus  

Anatolit süüdistatakse plaanis panna Põhja ringkonnaprokuratuuri Lubja 4 asuva hoone ette isevalmistatud lõhkeseadeldis. Tänu õiguskaitseasutuste õigeaegsele sekkumisele jäi tegu lõpule viimata. “Riigikohtu otsusega jõustus Harju maakohtu otsus, millega mõistis Harju Maakohus Anatoli õigeks ka kõige raskemas kuriteos ehk üldohtlikul viisil ja lõhkeseadeldise kasutamisega tapmise kaastäideviimise kokkuleppes. Anatolile heideti ette ettevalmistusstaadiumi jäänud tapmise kaastäideviimise kokkulepet. Sisuliselt tähendab see seda, et kriminaliseeritud on ettevalmistamise staadiumisse jäänud tegu,„ selgitas Anatoli kaitsja Karine Nersesjan. „Sellised teod on karistatavad täiendavate tingimuste olemasolul ning nende kuritegude puhul, mille eest ettenähtud karistuse ülemmäär on vähemalt 12 aastane või eluaegne vangistus ehk kõige raskemate kuritegude puhul.“ Kaitsjal on hea meel , et kohus jõudis samasuguse järelduseni nagu tema, et õiguslikult ei ole võimalik sõlmida kuriteotoimepanijal kaastäideviimise kokkulepet matkijaga, sest matkijal on matkimise tahtlus ja puudub kaastäideviimise vormis kuriteo toimepanemise tahtlus.