Lahing Donbassi pärast on alanud 

President Volodõmõr Zelenskõi sõnul on Venemaa alustanud rünnakut Ida-Ukraina Donbassi vallutamiseks. Tema ütlust mööda on pealetungil suurem osa Vene sõjaväest. Idanaaber ise on vaat et lausa kaitseta jäänud. Tehnoloogiagigant Google otsustas aga oma kaardirakenduse kasutajatele Venemaa strateegilised sõjaväerajatised nähtavaks teha. Ligipääs on võimaldatud kogu Venemaa sõjaväebaasidest, ballistiliste rakettide stardiplatsidest, mereväerajatistest ja peamistest komandopunktidest tehtud piltidele, kirjutas The Moscow Times. Huvilised uurivad nüüd Google Mapsis venelaste sõjaväebaase, kust ilmneb kummalisi detaile. „Kui suur osa Vene õhuväest on tegelikult penoplastist?“ küsib üks postitajatest.

Ukraina valitsus soovitab vastu tahtmist Venemaale viidud rahvuskaaslastel Eesti kaudu põgeneda. Ukraina inimõiguste ombudsman ütles, et ukrainlastele antakse Eesti piirilinnas Narvas konsulaarabi. Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko rääkis aga Ukraina televisioonis, et Venemaale või selle kontrolli all olevatesse paikadesse on linnast küüditatud üle 40 000 inimese.

Ukraina sõjaväeekspert Oleh Ždanov sõnas telesaates „Ukraina 24“, et tema hinnangul kestab venelaste rünnak seitse kuni kümme päeva. Nad kasutavad kahe nädalaga oma potentsiaali ära ning neil pole tema meelest enamaks jõudu.

Palju on juttu olnud sõjalaeva Moskva pardal olnud sõdurpoisi ema otsingust, kes tahab poja asjus selgust saada. Keegi võimukandjatest ei taha aga talle rääkida, mis tema lapsest sai, isegi mitte seda öelda, et ta hukkus. Moskva uppumise asjaolud pole endiselt selged ning Venemaa pealinn ei taha tunnistada, et ukrainlastel võis olla nende lipulaeva põhjaminemises mingi roll. Õieti ei soovi Kreml ukrainlaste vägevust üldse tunnistada. Pigem räägitakse rahvale NATOst ja ameeriklastest, kes olevat Venemaa vägede ebaedus süüdi. Lihtsam on ilmselt otsida vastast, kes tundub olevat Vene televaatajale usutavam ning nii ei mõju kaotusedki nõnda alandavana. Butšas jõledusi korda saanud brigaad sai Putinilt kaardiväelaste tiitlid.

Kui aga rääkida hukkunud sõduritest, siis vestles raadio Vaba Euroopaga Pihkvast pärit sõdurilesk Julija. Tema mees Igor hukkus märtsis Ukraina sõjatandril. Julija sõnul kasutas ta armeega liitudes võimalust karjääri teha, pidades samuti sõduriametit mehelikuks. Ent õige pea tema arvamus muutus. „Tuli koju ja ropendas alati palju, ütles, et on kõigest väsinud,“ kirjeldab lesk. Süüa polnud küllaldaselt ning kõik jõid. Mõned mehed tarvitasid aga narkootikume ja kõik oli kuidagi pilla-palla. Samuti räägitakse palju okupantide kehvast organiseerimisvõimest ja võitlusvaimust ning üleüldisest korruptsioonistki.

USA mõttekoja sõjauuringute instituudi uue raporti teatel ei pruugi Vene vägede uued rünnakud Donbassis olla eelmistest märkimisväärselt edukamad. Samas võivad aga rünnakud ukrainlasi väsitada ning vastastel avaneb võimalus väiksemaid eesmärke saavutada. Instituudi hinnangul ei teinud Vene armee küllaldast pausi. Idas uuele pealetungile saadetud sõdurid on ju kurnatud.