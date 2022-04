Juhtkiri | Lennuvõimetu lennukompanii 

Vaikselt kuivas hoogsalt startinud Nordica lennuplaan kokku ja praegu on ettevõtte ärimudel muutunud. Lennukeid renditakse teistele ja kui veab, saab mõnel tšarterlennul Nordica lennukis istuda. Aga nagu ikka, päike tõuseb idast ja lennukid tõusevad endiselt õhku Tallinna lennuväljalt. Finnair viib Soome, Lufthansa Saksamaale jne. Tõsi, lennuplaan on kohati ebamugav ja tahaks rohkem lende. Unistajad õhkavad, et Londoni ja Berliini vahel kulgeb iga päev palju rohkem lennukeid. Nõudlus on seal ka suurem ja lootus nii ettevõttel tulu teenida.

Kuigi mõned lennukompaniid suudavad kasumeid teenida, siis palju tõenäolisem on jääda totaalsesse kahjumisse. Ja tõesti, eksperdid usuvad, et lennundus on kasvav äri. Pärast koroonat tahavad inimesed taas reisida ja sissetulekute kasvades saavad üha rohkemad endale ka lendamist lubada. Nn wet-lease'iks nimetatud ärimudel, kus lennuk koos meeskonna ja kõige muuga liisitakse teisele ettevõttele, on potentsiaalselt tulus äri. Lennukid on kallid, nende tootmine on pikk protsess ja uue lennuki ostmisest kiirem lahendus on selle liisimine.