Rein Ratas: mees, kes tundis nimepidi iga Eestimaa metsavahti 

Need, kel on olnud Rein Ratasega kokkupuuteid, nimetavad teda rahulikuks, tasakaalukaks ja kindla sõnaga meheks. Nei muheleb sellise iseloomustuse peale ja lisab, et nende omavahelised vestlused olid väga avatud ning et asjadest räägiti väga otse ja õigete nimedega.