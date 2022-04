GALERII | Õpetaja Toomas Pauli büst jõudis Jaani kirikusse 

„Ma tahtsin sellesse portreesse panna vaimsust ja jõudu – vaimujõudu. Ja muidugi ka puhtust – sellest see valge marmor, mis on klassikaliselt püha materjal olnud skulptoritele läbi aastatuhandete. Kui ma püüdsin Toomase lopsakaid juukseid ja näoilmet natuke vihase ja kompromissitu Moosesena kujutada, siis hakkas kõik tasapisi paika nihkuma,“ on Mati Karmin rääkinud.

„Ma olen Toomas Pauli imetlenud juba aastakümneid ja pean teda üheks Eesti targimaks meheks ja filosoofiks. Olen alati püüdnud tema sõna kuulata ja lugeda. Nii et see on minu imetlusest ja austusest Toomas Pauli isiku vastu. Nüüd olen alati kell veerand kaheksa hommikul raadio avanud, et vaimulikke mõtisklusi kuulata. Kui ma Toomas Pauli häält kuulen, siis on see eriline preemia terveks nädalaks,“ selgitas skupltor.