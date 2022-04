Robotimeister: „Me oleme metsatöö robotitega maailma esiviisikus.“ 

MAAILMA PARIMATE SEAS: Priit Vellak Milrem Roboticsist ütleb, et nemad on metsaroboti arendamisel esimese viie seas maailmas. Foto: Aldo Luud

„Metsandus on väga konservatiivne valdkond ja sinna sisse süüa on väga raske. Meie võime öelda, et meil on väiksed robotid, aga vastu kostetakse, et viimased 50 aastat on meil masinad järjest suuremaks ajanud ja teie räägite, et mingid väiksed robotid teevad sama töö ära,“ kirjeldab Milrem Roboticsi tsiviilvaldkonna arendusjuht Priit Vellak, kuidas samal ajal uudse tehnoloogia arendamisega tuleb luua turg, mis seda tehnoloogiat tarbiks.