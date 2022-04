PERE PALUB HALASTUST: 14 lapse ema ootab hukkamine 

Melissa Lucio advokaadid väidavad, et kõik asitõendid viitavad mitte lapse tahtlikule tapmisele, vaid traagilisele õnnetusele. Mariah kukkus trepist alla. Sama leiavad ka Lucio ülejäänud lapsed. Tema poeg Bobby oli õe hukkumise hetkel kõigest seitsmeaastane. Nüüd kannab noormees rinnal tätoveeringut oma ema sõnadega: „Olen alati sinuga ja jään alati siia.“ Bobby selgitab CBSi telekanalile, et need sõnad sobisid tema meelest hästi südame kohale jäädvustamiseks. „See oli õnnetus,“ rõhutab temagi. „Kui nad hukkamise täide viivad, tapavad nad süütu naise.“ Kohtusaalis lapsed sõna ei saanud, mistõttu vaidlevad kaitsjad, et vandekohus ei näinud pere kodusest olukorrast ega ka lapse surma hetkel toimunust täit pilti.