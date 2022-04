KAKS KORDA SAMA REHA OTSA?! Nordica kordab sammu, mis aitas kaasa Estonian Airi pankrotile 

Riiklik lennundusettevõte Nordic Aviation Group teatas esmaspäeval, et oma lennukiparki täiendatakse 180kohalise Airbus A320 lennukiga. Tegemist on Bombardier CRJ900 ning ATR72 kõrval nende kolmanda eri lennukitüübiga. Pressiteates märkis ettevõte, et lähema paari aasta jooksul soovitakse hankida vähemalt kümme A320 lennukit. Kentsakaks muudavad otsuse aga praeguse Regional Jeti juhi Jan Palmeri aastatetagused väljaütlemised. Kui Palmeri toonaseid avaldusi uskuda, on Nordica otsuse näol tegemist sulaselge rumalusega.