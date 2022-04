FOTOD | Laste rõõmuks: Maamessi korraldajad tõid Küüni tänavale säravad turnimisvahendid 

Teisipäeval rivistasid Maamessi korraldajad Tartusse Küüni tänavale moodsad traktorid. Erilist rõõmu tegi see väikestele poistele, kes silmade särades igasse traktori kabiini ronisid. Põllumasinate rivi annab tartlastele märku, et kaks pärast kaheaastast pausi on Maamess jälle toimumas.